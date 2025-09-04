СВР: Мерц одержим реваншем за разгром нацистской Германии
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «одержим идеей реванша» за разгром нацистской Германии СССР. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.
Как отметили в ведомстве, у многих экспертов в Европе вызывает недоумение жесткая антироссийская риторика канцлера. Мерц сохраняет такую линию в условиях продвижения диалога РФ и США по урегулированию конфликта на Украине. Однако СВР обратила внимание на биографию немецкого политика.
«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», - говорится в сообщении спецслужбы.
В СВР указали, что «жажда мести» росла в Мерце с детства, и с началом политической карьеры преобразовалась во «всепоглощающую страсть».
Ранее Фридрих Мерц призвал ужесточить экономическое давление на Россию, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кто виноват в ЧП на хоррор-квестах с участием подростков
- Захарова назвала уничтожение УПЦ на Украине «обеснованием»
- ВС России освободили Новоселовку в Запорожской области
- Где Россия будет искать нефть после исчерпания запасов
- Путина во Владивостоке научили словам «чиловая катка», «траблы» и «кринж»
- HR-эксперт назвал бездарями тех, кто подбирает сотрудников по имени
- Решетников сообщил о дефляции в России
- «Достроимся до мышей»: Покупку однушек по льготной ипотеке предложили запретить
- Рютте призвал страны НАТО в пять раз увеличить число систем ПВО и ПРО
- СВР: Мерц одержим реваншем за разгром нацистской Германии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru