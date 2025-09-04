Канцлер ФРГ Фридрих Мерц «одержим идеей реванша» за разгром нацистской Германии СССР. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

Как отметили в ведомстве, у многих экспертов в Европе вызывает недоумение жесткая антироссийская риторика канцлера. Мерц сохраняет такую линию в условиях продвижения диалога РФ и США по урегулированию конфликта на Украине. Однако СВР обратила внимание на биографию немецкого политика.

«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца. Йозеф Пауль Совиньи и Иоахим Мерц верой и правдой служили фашистскому режиму, а Фридрих одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии Советским Союзом», - говорится в сообщении спецслужбы.

В СВР указали, что «жажда мести» росла в Мерце с детства, и с началом политической карьеры преобразовалась во «всепоглощающую страсть».

Ранее Фридрих Мерц призвал ужесточить экономическое давление на Россию, напоминает РЕН ТВ.

