Спикер палаты представителей США обвинил Минюст в нападках на Трампа

Новые обвинения против экс-главы США Дональда Трампа связаны с желанием подавить главного оппонента нынешнего президента Джо Байдена на предстоящих выборах, сообщил в Twitter спикер палаты представителей Кевин Маккарти.

Трамп: Нынешняя политическая система в США коррумпирована

Он сослался на новый соцопрос, согласно которому, Трамп является главным политическим противником Байдена. «Все в США видели попытку минюста напасть на главного кандидата в борьбе за республиканскую номинацию», — заявил Маккарти.

По его словам, новые обвинения против Трампа связаны с желанием замять историю с сыном главы Белого дома Хантером Байденом и расследованием в Конгрессе о коррупции в семье президента США.

Бывший американский лидер Дональд Трамп вызван в федеральный суд 3 августа. Политику предъявлены обвинения по четырем пунктам.

Ранее деловой партнер сына главы США Хантера Байдена Девон Арчер, выступая с показаниями в комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США подтвердил, что Хантер более 20 раз пользовался именем своего отца как «брендом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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