Над Белгородской и Курской областями сбили восемь украинских БПЛА
14 августа 202512:08
Дежурные средства ПВО ликвидировали восемь беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 8.00 до 11.00 мск... уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило военное ведомство.
Уточняется, что семь дронов сбили в Белгородской области, один – в Курской.
Ранее в Белгороде три мирных жителя получили травмы при атаке беспилотника ВСУ, пишет RT.
