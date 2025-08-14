Россиянка погибла в ДТП с автобусом с туристами в Египте
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, есть жертвы. Об этом сообщило посольство РФ в республике.
Отмечается, что авария произошла по дороге из Шарм-эш-Шейха в Каир ночью 14 августа.
«По имеющейся информации, одна наша гражданка погибла, также есть пострадавший, госпитализированный в больницу города Абу-Рудайс», - указали в диппредставительстве.
Консульский отдел ведомства взаимодействует с властями Египта, туроператором Coral Travel и страховой компанией для оказания помощи россиянам.
Ранее микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Карамане в Турции, пострадали шесть человек, напоминает РЕН ТВ.
