СМИ: Глава РФПИ Дмитриев будет участвовать в саммите на Аляске

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поучаствует во встрече российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает Reuters.

Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске

«Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина», — пишет агентство со ссылкой на осведомленный источник.

Президенты России и США проведут переговоры 15 августа. По данным СМИ, Трамп в рамках саммита нацелен на достижение прекращения огня на Украине и «лучшее понимание возможности заключения мирного соглашения», пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
