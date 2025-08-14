СМИ: Глава РФПИ Дмитриев будет участвовать в саммите на Аляске

13 человек пострадали при беспилотной атаке Ростова-на-Дону Белгородские власти перевели госучреждения на дистанционную работу на два дня Гражданка России погибла в ДТП с участием туристического автобуса в Египте ФАС оштрафовала Т-банк за ненадлежащий рекламный ролик Путин: Россия открыта к сотрудничеству в области беспилотного транспорта