СМИ: Глава РФПИ Дмитриев будет участвовать в саммите на Аляске
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев поучаствует во встрече российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает Reuters.
«Кирилл Дмитриев примет участие в саммите Трампа и Путина», — пишет агентство со ссылкой на осведомленный источник.
Президенты России и США проведут переговоры 15 августа. По данным СМИ, Трамп в рамках саммита нацелен на достижение прекращения огня на Украине и «лучшее понимание возможности заключения мирного соглашения», пишет «Свободная пресса».
