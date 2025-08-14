В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал человек
Многоквартирные дома повреждены в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
«Из-за атаки... получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская», - написал врио главы региона.
На место ЧП выехали оперативные службы и представители городской администрации. Как отметил Слюсарь, при атаке пострадал один человек, данные уточняются.
В ночь на 14 августа в Ростовской области сбили семь украинских БПЛА самолетного типа, напоминает РЕН ТВ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru