В Ростове число пострадавших из-за БПЛА увеличилось до 13

Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону возросло до 13. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее стало известно, что в донской столице из-за удара беспилотника получили повреждения несколько многоквартирных домов и был ранен один человек. По данным СМИ, после ЧП эвакуировали около 50 жильцов, пишет «Свободная пресса».

«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое», - сообщил врио губернатора.

Травмы получили еще 11 человек, их доставляют в больницу. Власти будут уточнять сведения о пострадавших.

