В Ростове число пострадавших из-за БПЛА увеличилось до 13
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону возросло до 13. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее стало известно, что в донской столице из-за удара беспилотника получили повреждения несколько многоквартирных домов и был ранен один человек. По данным СМИ, после ЧП эвакуировали около 50 жильцов, пишет «Свободная пресса».
«По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое», - сообщил врио губернатора.
Травмы получили еще 11 человек, их доставляют в больницу. Власти будут уточнять сведения о пострадавших.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Организаторы назвали самые популярные квесты у россиян
- Над Белгородской и Курской областями сбили восемь украинских БПЛА
- В России призвали отказаться от «контактных» квестов
- СМИ: Глава РФПИ Дмитриев будет участвовать в саммите на Аляске
- Агрегаторы квестов заявили, что не могут проверять безопасность всех площадок
- В Ростове число пострадавших из-за БПЛА увеличилось до 13
- Депутат Милонов опроверг закрытие квестов в России
- Россиянка погибла в ДТП с автобусом с туристами в Египте
- У российских заёмщиков обнаружили в среднем по пять кредитов
- В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru