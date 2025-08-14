Чем жестче будет система кредитования, тем больше у граждан шансов научиться зарабатывать, заявил НСН генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. По его словам, сегодня у заемщика в России в среднем от пяти займов и выше.

Госдума осенью рассмотрит ограничения выдачи микрозаймов с прицелом на их введение уже с 2026 года, сообщил депутат Анатолий Аксаков. Речь идёт о давних предложениях ЦБ запретить россиянам брать в МФО больше одного займа на руки: если у человека есть непогашенный займ, то микрофинансовая организация должна будет отказать ему в новом. Законодатели понимают риски перетока клиентов к «чёрным кредиторам» и хотят ужесточить регулирование и в этой сфере, пишут «Известия». Крылов идею поддержал.