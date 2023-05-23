Спикер Конгресса США: сокращение оборонных расходов не планируется

Сокращение расходов Соединенных Штатов на оборону не стоит на повестке переговоров между американской администрацией и Конгрессом по проблеме повышения потолка госдолга, сообщил журналистам спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

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По его словам, глава государства рассказал на саммите G7 о том, что делает Китай. «Мы также видим, что происходит на Украине и объемы вооружений, которые мы поставили Украине», — сказал парламентарий. «Мы не хотим, чтобы США оказались под угрозой», — подчеркнул Маккарти.

Ранее Минфин США заявил, что страна может не дотянуть до 15 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:Конгресс США

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