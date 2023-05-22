Минфин США: страна может не дотянуть до 15 июня

Как заявила глава ведомства Джанет Йеллен, шансы дожить до 15 июня, имея возможность оплатить все счета, довольно низки. Если потолок долга не будет повышен, некоторые счета страны останутся неоплаченными, предупредила она.

Йеллен указала, что после 15 июня США должны осуществить дополнительные налоговые платежи. Денег до этой даты может не хватить.

Напомним, президент Джо Байден проведет повторные переговоры о предотвращении дефолта США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

