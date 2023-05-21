«Королевство кривых зеркал»: Захарова удивилась ситуацией с возможным дефолтом США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с возможным дефолтом Соединенных Штатов. Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала пост в своем Telegram-канале.

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Захарова отметила, что США тратят больше, чем зарабатывают. По ее словам, могущество Вашингтона обеспечено наличием печатного станка и военных баз по всему миру.

Американские президенты признают, что вопрос дефолта политический, а не экономический, подчеркнула представитель МИД.

«Королевство кривых зеркал», - описала ситуацию Захарова.

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что США не допустят дефолта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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