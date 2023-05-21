«Королевство кривых зеркал»: Захарова удивилась ситуацией с возможным дефолтом США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с возможным дефолтом Соединенных Штатов. Спикер внешнеполитического ведомства опубликовала пост в своем Telegram-канале.
Захарова отметила, что США тратят больше, чем зарабатывают. По ее словам, могущество Вашингтона обеспечено наличием печатного станка и военных баз по всему миру.
Американские президенты признают, что вопрос дефолта политический, а не экономический, подчеркнула представитель МИД.
«Королевство кривых зеркал», - описала ситуацию Захарова.
Президент США Джо Байден выразил уверенность, что США не допустят дефолта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай запретил продукцию Micron из-за угрозы кибербезопасности
- 19FortyFive: Зеленскому придется признать новые границы Украины
- США разрешили Украине применять поставленное оружие по целям в Крыму
- «Крылья Советов» разгромили «Урал» в матче РПЛ
- СМИ: выбитые из Артемовска военные ВСУ обстреливают город
- Кадыров в опасности? В России предполагают, кто может быть заинтересован в покушении на главу Чечни
- «Королевство кривых зеркал»: Захарова удивилась ситуацией с возможным дефолтом США
- СК заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС
- МИД РФ заявил об антироссийском и антикитайском характере саммита G7
- В Белгородском районе сбили беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru