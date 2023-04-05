СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по сектору Газа. Об этом пишет Reuters.

Девять ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля

Ранее из сектора Газа были выпущены девять ракет в сторону Израиля, четыре из них сбили. Позже стало известно, что один из снарядов попал в завод в промзоне города Сдерот.

Ситуация обострилась на фоне столкновений палестинцев с полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В стычках пострадали несколько десятков человек, более 200 палестинцев были задержаны.

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ФОТО: РИА Новости//Пресс-служба ВС Израиля
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль

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