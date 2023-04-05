СМИ: ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Ранее из сектора Газа были выпущены девять ракет в сторону Израиля, четыре из них сбили. Позже стало известно, что один из снарядов попал в завод в промзоне города Сдерот.

Ситуация обострилась на фоне столкновений палестинцев с полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В стычках пострадали несколько десятков человек, более 200 палестинцев были задержаны.

