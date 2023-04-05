Девять ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля
5 апреля 202304:54
Несколько ракет выпустили из сектора Газа в направлении Израиля. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
По данным армии Израиля, в сторону района Сдерота были выпущены пять ракет, система ПРО «Железный купол» перехватила четыре из них, пишет RT. Кроме того, в направлении примыкающего к Газе района выпустили еще четыре снаряда, они не перехватывались и упали на открытой местности.
Обстрел был зафиксирован на фоне столкновений палестинцев с полицией в иерусалимской мечети Аль-Акса, в результате которых пострадали несколько десятков человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru