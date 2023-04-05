Девять ракет выпустили из сектора Газа в сторону Израиля

По данным армии Израиля, в сторону района Сдерота были выпущены пять ракет, система ПРО «Железный купол» перехватила четыре из них, пишет RT. Кроме того, в направлении примыкающего к Газе района выпустили еще четыре снаряда, они не перехватывались и упали на открытой местности.

Обстрел был зафиксирован на фоне столкновений палестинцев с полицией в иерусалимской мечети Аль-Акса, в результате которых пострадали несколько десятков человек.

