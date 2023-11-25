Спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы «Аш-Шифа»

Представитель ЦАХАЛ подтвердил на брифинге, что директор медучреждения задержан.



«В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть», — цитируют Дорона Cпилмана «Известия».



По его словам, на видео камер наблюдения больницы оказались взятые в плен ХАМАС израильтяне, а под зданием израильские военные обнаружили тоннели и оружие.

Ранее эвакуированный в Москву врач-кардиолог Рихаль, работавший в больнице «Аш-Шифа» рассказал, что инфраструктура сектора Газа разрушена, в анклаве не осталось домов и больниц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

