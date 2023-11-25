Спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы «Аш-Шифа»
Директор крупнейшей в секторе Газа больницы «Аш-Шифа» Мухаммад Абу Салмии проходит допрос израильских спецслужб. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман 25 ноября6 в субботу.
Представитель ЦАХАЛ подтвердил на брифинге, что директор медучреждения задержан.
«В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть», — цитируют Дорона Cпилмана «Известия».
По его словам, на видео камер наблюдения больницы оказались взятые в плен ХАМАС израильтяне, а под зданием израильские военные обнаружили тоннели и оружие.
Ранее эвакуированный в Москву врач-кардиолог Рихаль, работавший в больнице «Аш-Шифа» рассказал, что инфраструктура сектора Газа разрушена, в анклаве не осталось домов и больниц, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru