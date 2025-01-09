Спецпосланник по Украине: Трамп не намерен делать уступки Путину

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не планирует делать уступки коллеги из России Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил Fox News спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог.

Спецпосланник Трампа по Украине: США намерены принести мир в регион

По его словам, Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на «справедливых и честных» условиях. Келлог указал, что политик в ближайшее время найдет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Путиным и Зеленским.

Ранее спецпосланник заявил, что Трамп хочет мира между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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