Спецпосланник по Украине: Трамп не намерен делать уступки Путину
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп не планирует делать уступки коллеги из России Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта вокруг Украины, сообщил Fox News спецпосланник по Украине в администрации Трампа Кит Келлог.
По его словам, Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на «справедливых и честных» условиях. Келлог указал, что политик в ближайшее время найдет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Путиным и Зеленским.
Ранее спецпосланник заявил, что Трамп хочет мира между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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