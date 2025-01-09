Спецпосланник по Украине: Трамп не намерен делать уступки Путину

По его словам, Трамп намерен добиваться урегулирования конфликта на «справедливых и честных» условиях. Келлог указал, что политик в ближайшее время найдет способ урегулировать конфликт в рамках переговоров с Путиным и Зеленским.

Ранее спецпосланник заявил, что Трамп хочет мира между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

