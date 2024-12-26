Спецпосланник Трампа по Украине: США намерены принести мир в регион
26 декабря 202404:03
Специальный посланник по Украине Кит Келлог, которого назначил победивший на выборах президента США Дональд Трамп, раскритиковал в сети X удары России по объектам на Украине, заявив, что американские власти принесут мир в регион.
«Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США более чем когда-либо полны решимости принести мир в регион», — указал Келлог.
Ранее он заявил, что Трамп хочет мира между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru