Спецпосланник Трампа заявил, что политик хочет мира между Россией и Украиной
24 декабря 202403:33
Назначенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что политик желает мира между Москвой и Киевом.
Он не стал сообщать детали плана по урегулированию конфликта, указав на то, что Трамп раскроет их сам, когда для этого придет время.
Ранее стало известно, что Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, предложив сотрудничество в развитии Арктики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru