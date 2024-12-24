Спецпосланник Трампа заявил, что политик хочет мира между Россией и Украиной

Назначенный победившим на выборах президента США Дональдом Трампом спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в эфире Fox Business, что политик желает мира между Москвой и Киевом.

Кремль сообщил о предложениях стран по организации встречи Путина и Трампа

Он не стал сообщать детали плана по урегулированию конфликта, указав на то, что Трамп раскроет их сам, когда для этого придет время.

Ранее стало известно, что Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, предложив сотрудничество в развитии Арктики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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