Спецпосланник Трампа заявил, что политик хочет мира между Россией и Украиной

Он не стал сообщать детали плана по урегулированию конфликта, указав на то, что Трамп раскроет их сам, когда для этого придет время.

Ранее стало известно, что Трамп может способствовать разрешению конфликта на Украине, предложив сотрудничество в развитии Арктики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

