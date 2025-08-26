СМИ: Пловец из РФ Свечников утонул в Босфоре или выбрался на берег, сняв чип

Российский пловец Николай Свечников, пропавший в проливе Босфор, мог утонуть или выбрался на берег, сняв специальный браслет с чипом. Об этом сообщает CNN Türk.

По данным издания, поиски российского спортсмена пока не дали результатов.

В свою очередь, газета Hürriyet пишет, что Свечников мог выбраться из пролива, но выбросить браслет с чипом, фиксирующий моменты входа пловца в воду и выхода из нее. Такие устройства надели все спортсмены перед заплывом через Босфор. Отмечается, что браслет не оборудован системой GPS, и установить местоположение Свечникова невозможно.

Николай Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025» 24 августа, пишет 360.ru. Власти Стамбула ведут расследование обстоятельств инцидента.

