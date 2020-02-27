Совместное патрулирование РФ и Турции прошло в Хасеке

Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Как пишет RT, об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

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Также, по словам Журавлева, российские военные провели патрулирование в провинции Алеппо.

Напомним, в феврале несколько раз турецкие военные игнорировали патрулирование с РФ в Сирии, Россия проводила мероприятия в одностороннем порядке.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН прокомментировал заявления министра обороны Турции о том, что его страна не хочет столкновений с Россией в сирийском Идлибе.


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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
ТЕГИ:СирияТурция