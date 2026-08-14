Американская разведка заявила о нехватке личного состава в ВСУ
Вооруженным силам Украины не хватает личного состава и материальных ресурсов. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.
«Нехватка личного состава и материальных ресурсов продолжает ограничивать возможности Киева по поддержанию операций», — отмечается в документе.
Кроме того, американская разведка заявила о зависимости Киева от нестабильных поставок материалов со стороны Запада.Также в США указали на недостаток у Украины ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос Киева о поставках сотен дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.
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