Американская разведка заявила о нехватке личного состава в ВСУ

Вооруженным силам Украины не хватает личного состава и материальных ресурсов. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

«Нехватка личного состава и материальных ресурсов продолжает ограничивать возможности Киева по поддержанию операций», — отмечается в документе.

Кроме того, американская разведка заявила о зависимости Киева от нестабильных поставок материалов со стороны Запада.Также в США указали на недостаток у Украины ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отклонил запрос Киева о поставках сотен дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

