В Севастополе три человека пострадали при атаке БПЛА

Три человека пострадали в Севастополе в результате атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, минувшей ночью над Севастополем сбили 17 дронов, пишет RT.

«Всего за медицинской помощью на этот час обратились 3 пострадавших: (из них один ребенок) с различными резаными ранами, госпитализирован один человек», - сообщил Развожаев в мессенджере «Макс».

Кроме того, губернатор рассказал, что из-за атаки был сильно поврежден многоквартирный дом и припаркованные рядом автомобили, а в нескольких районах произошли два небольших возгорания травы.

Ранее в Башкирии два человека пострадали после атаки беспилотников.

