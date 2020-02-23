Путин рассказал о предотвращении в Сирии крупных угроз для РФ

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что нашим военным в Сирии удалось уничтожить хорошо оснащенные террористические группировки. Об этом президент заявил, выступая на торжественном концерте Минобороны по случаю Дня защитника Отечества.

Президент подчеркнул, что угрозы для РФ удалось предотвратить на дальних рубежах. По оценке главы государства, российские солдаты и офицеры подтвердили «свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа» в ходе выполнения операций в Сирии. Их поддержка, по словам Владимира Путина, помогает «сирийцам сохранить суверенитет страны».

Президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества и отметил, что Россия будет и дальше перевооружать свои армию и флот, в том числе оружием, которое не имеет аналогов в мире.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН пояснил, почему саммит по Сирии чуть не отложили, а потом передумали – и решили провести. Эксперт считает, что встреча лидеров четырех государств: России, Турции, Германии и Франции - исключит прямое военное противостояние в регионе.

