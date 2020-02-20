Турция не планирует вступать в столкновения с РФ в Идлибе
В Турции заявили о намерении продолжить переговоры с Россией по Сирии и подчеркнули, что республика не намерена вступать в столкновение. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующие заявление в эфире CNN Turk сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, уточняет агентство. По его слова, цель турецких военных – это правительственная армия Сирии.
Акар также заявил, что РФ и Турция могут начать совместное патрулирование в Идлибе. При этом ранее сегодня сообщалось, что Турция продолжает игнорировать патрулирование с РФ других провинций.
По словам турецкого министра, целью Турции является режим прекращения огня.
Ранее сегодня Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина, Макрона и Меркель, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин, Макрон и Меркель обсудили ситуацию в Идлибе
- Проезд автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами пытались заблокировать
- Российский Су-24 подвергся атаке со стороны боевиков в Сирии
- Экс-помощницу вице-премьера обвинили в получении взяток на 4 млн рублей
- Поклонская в стихах высмеяла Шнурова-кандидата