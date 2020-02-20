Турция не планирует вступать в столкновения с РФ в Идлибе

В Турции заявили о намерении продолжить переговоры с Россией по Сирии и подчеркнули, что республика не намерена вступать в столкновение. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие заявление в эфире CNN Turk сделал министр обороны Турции Хулуси Акар, уточняет агентство. По его слова, цель турецких военных – это правительственная армия Сирии.

Акар также заявил, что РФ и Турция могут начать совместное патрулирование в Идлибе. При этом ранее сегодня сообщалось, что Турция продолжает игнорировать патрулирование с РФ других провинций.

По словам турецкого министра, целью Турции является режим прекращения огня.

Ранее сегодня Кремль сообщил о телефонном разговоре Путина, Макрона и Меркель, в ходе которого они обсудили ситуацию в Идлибе.







