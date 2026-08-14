Под Калугой БПЛА повредил остекление в образовательном учреждении

Образовательное учреждение получило повреждения в результате атаки БПЛА в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша на платформе «Макс».

Накануне вечером и минувшей ночью над Боровским, Кировским, Людиновским, Тарусским муниципальными округами, на окраинах Калуги и Обнинска нейтрализовали восемь беспилотников.

«По предварительной информации... пострадало остекление муниципального образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Людиновского округа», - сообщил Шапша.

Никто не пострадал. Власти организуют работу по оперативному восстановлению остекления.

Ранее в Тверской области обломки БПЛА повредили стену склада компании Wildberries.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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