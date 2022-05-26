Советник Зеленского сообщил о призывах Запада уступить территории

«Сегодня определенными политическими устами нам предлагают новую повестку: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территории ради мира. Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», — заявил политик.

Отмечается, что Киев не будет участвовать в этом обсуждении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован во встречах с какими-либо представителями России, кроме главы государства Владимира Путина. По словам Зеленского, он готов встретиться с российским лидером лишь в том случае, если темой обсуждения будет прекращение военной спецоперации.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что вся ответственность за срыв переговоров лежит на Вашингтоне, Лондоне и Киеве.

