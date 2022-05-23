Зеленский: Украина готова к обмену пленными с Россией

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужны российские военные, поэтому он готов обменять их на украинцев «хоть завтра». Он также сказал, что этот обмен очень важен для Украины.

Украинский лидер добавил, что процесс обмена пленными требует поддержки всех государств, в том числе ООН, но это сложно.

По словам Зеленского, , на сегодняшний день в российском плену находятся несколько тысяч украинцев.