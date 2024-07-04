Советник главы ДНР рассказал о массовой сдаче в плен бойцов ВСУ

Украинские военные массово сдаются в плен российским войскам. Об этом в интервью Первому Каналу заявил советник главы ДНР Ян Гагин.

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По его словам, бойцы ВСУ в последнее время трижды сдавались в плен, каждый раз численность достигала почти целого отделения.

Гагин добавил, что украинские солдаты планировали сдаться почти с момента мобилизации.

Ранее военнослужащие 3 батальона 110 бригады ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам на донецком направлении.

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ФОТО: РИА Новости
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