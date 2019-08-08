Совбез Киргизии тайно обсуждает задержание экс-президента Атамбаева
В столице Киргизии началось срочное заседание совета безопасности республики в связи с задержанием бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Председательствует на заседании действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков, передает RT.
На повестке дня стоит вопрос о мерах безопасности и обеспечения правопорядка после силовой операции в резиденции Атамбаева. Совбез заседает в Бишкеке в закрытом для СМИ режиме.
По последней информации, в результате силового задержания Атамбаева в его резиденции в Чуйской области пострадали 48 человек, погиб один боец спецназа.
Как отмечает Ura.ru, после штурма своей резиденции Алмазбек Атамбаев выступил с обращением, в котором обратился к силовикам с призывом не стрелять в своих сограждан. «Не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — заявил экс-президент.
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