Совбез Киргизии тайно обсуждает задержание экс-президента Атамбаева

По последней информации, в результате силового задержания Атамбаева в его резиденции в Чуйской области пострадали 48 человек, погиб один боец спецназа.

Как отмечает Ura.ru, после штурма своей резиденции Алмазбек Атамбаев выступил с обращением, в котором обратился к силовикам с призывом не стрелять в своих сограждан. «Не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас», — заявил экс-президент.

