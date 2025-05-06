Жительница Дагестана выиграла в лотерею 42,7 млн рублей
Многодетная мать из Дагестана Эльмира С. выиграла более 42 млн рублей в лотерею «Рапидо Ультра». Об этом сообщает распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото».
Отмечается, что в январе женщина успела купить лотерейный билет за минуту до начала розыгрыша 9157-го тиража «Рапидо Ультра».
«По итогам розыгрыша Эльмира выиграла многомиллионный суперприз - 42 763 520 рублей. Со слов победительницы, выигрыш стал для нее символом не только нового года, но и новой жизни», - сообщили в компании.
Победительница - пекарь с 20-летним опытом, она живет в небольшом селе и вместе с мужем воспитывает четверых детей. Семья планирует направить выигрыш на покупку новой квартиры.
Ранее житель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры стал победителем лотереи и выиграл 26 254 418 рублей, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru