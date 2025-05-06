Над промпредприятиями Новокуйбышевска сбили три украинских БПЛА
6 мая 202508:39
Три украинских беспилотника уничтожили над промышленными предприятиями в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Федорищев.
Как отметил губернатор, БПЛА были ликвидированы рано утром 6 мая.
«В результате падения обломков - погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет», - написал Федорищев в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Самарской области сбили два дрона ВСУ, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru