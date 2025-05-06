Опубликован первый тизер последнего сезона «Игры в кальмара»

Создатели заявляют, что третий сезон станет последним и продолжит сюжетную линию второй части. Премьера назначена на 27 июня текущего года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в тизере есть несколько спойлеров, поэтому, если вы не смотрели предыдущие части, лучше его не смотреть.

Второй сезон «Игры в кальмара» вышел 26 декабря 2024 года. В первом 456 участников сражались за выживание в смертельных конкурсах и большой денежный приз. Победителем стал игрок Ки Хун под номером 456 в исполнении актера из Южной Кореи Ли Джон Джэ.

Во втором сезоне Ки Хун вновь оказывается в игре. Однако на этот раз он стремится убедить остальных участников отказаться от игры, разделить выигрыш и покинуть проект. Как сообщается в анонсе, провалившееся восстание, смерть друга и тайное предательство - финальный сезон «Игры в кальмара» начнётся сразу после кровавых событий конца второго сезона.

