Экс-президент Киргизии Атамбаев задержан спецназом в горящей резиденции

В Киргизии штурмом взят дом экс-президента республики. Алмазбек Атамбаев задержан бойцами спецназа и увезен в неизвестном направлении, – сообщает ТАСС. Спецподразделения провели операцию по задержанию Атамбаева в среду вечером. Во время штурма расположенного в селе Кой-Таш дома экс-президента ранения получили более 10 человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. Всего у дома Атамбаева во время этих событий собралось до 500 его сторонников.

Алмазбек Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы, став первым главой республики, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. По иронии судьбы нынешний президент Сооронбай Жээнбеков был выдвинут кандидатом на высший пост именно Атамбаевым. Их отношения разладились весной прошлого года. После своего избрания председателем Социал-демократической партии Атамбаев начал критиковать преемника, обвиняя Жээнбекова и его ближайшее окружение в коррупции. Ответ не замедлил себя ждать: действующий президент отправил в отставку несколько высокопоставленных чиновников, назначенных предшественником. После отставок был арестованы бывший премьер-министр, фигурантами уголовных дел стали бывший глава Государственной таможенной службы, экс-мэр Бишкека и другие ставленники Атамбаева. 27 июня парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Ему инкриминируют махинации с земельными участками, коррупцию при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконное освобождение криминального авторитета, незаконные поставки угля.

За помощью в разрешении конфликта Алмазбек Атамбаев обращался к России. 24 июля в сопровождении кортежа из 100 машин он прибыл на российскую авиабазу в Канте, откуда вылетел в Москву. Здесь он встретился с Владимиром Путиным. По возвращении в Киргизию Атамбаев заявил, что, несмотря на дружественные отношения с Россией, свои внутренние проблемы Киргизия будет решать сама, и призвал нынешние власти прекратить преследование оппонентов. Через две недели его задержали.

Интересно, что еще месяц назад, 2 июля, госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Киргизии, воздержаться от посещения сел на южной окраине Бишкека, где расположен дом Атамбаева, в связи с лишением его неприкосновенности. В сообщении прямо указывалось на возможность беспорядков в этом районе.

По последним данным, на территории резиденции экс-президента Киргизии после штурма возник пожар. По сообщению «Интерфакса», горит либо сам дом, либо так называемая гостевая юрта, расположенная на территории владения. Стрельба на территории резиденции не прекращается. Собравшиеся люди пытаются штурмовать резиденцию, но их оттесняют силовики. В селе Кой-Таш отключено электричество.

