Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов
США прекращают финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями за счет федерального бюджета. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп, сообщает Белый дом.
Решение призвано защитить американцев от инцидентов в области биологической безопасности, в том числе тех, которые могли спровоцировать пандемию коронавируса.
«Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований (вирусов. - НСН) в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране», - отметили в Белом доме.
Указ позволяет американским исследовательским агентствам выявлять и останавливать федеральное финансирование биологических исследований, которые могут угрожать здоровью населения, «общественной и национальной безопасности».
Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа решила урезать штат ЦРУ почти на 1200 человек и сократить тысячи работников в других подразделениях американского разведывательного сообщества, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
- Жительница Дагестана выиграла в лотерею 42,7 млн рублей
- Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов
- Овечкин подарил Лукашенко джерси со своим автографом
- Над промпредприятиями Новокуйбышевска сбили три украинских БПЛА
- Вологодский губернатор обвинил владельцев алкомаркетов в алкогольном терроризме
- Индия испытала разработанную в стране многоцелевую подводную мину
- Средства ПВО уничтожили за ночь 105 украинских БПЛА
- Полянский: Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
- На Урале произошел взрыв газовоздушной смеси в пятиэтажке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru