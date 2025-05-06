Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов

США прекращают финансирование исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями за счет федерального бюджета. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп, сообщает Белый дом.

Решение призвано защитить американцев от инцидентов в области биологической безопасности, в том числе тех, которые могли спровоцировать пандемию коронавируса.

«Данный указ прекращает текущее и будущее федеральное финансирование опасных исследований (вирусов. - НСН) в области приобретенных мутаций в проблемных странах, в том числе в Китае и Иране», - отметили в Белом доме.

Указ позволяет американским исследовательским агентствам выявлять и останавливать федеральное финансирование биологических исследований, которые могут угрожать здоровью населения, «общественной и национальной безопасности».

Ранее СМИ сообщили, что администрация Трампа решила урезать штат ЦРУ почти на 1200 человек и сократить тысячи работников в других подразделениях американского разведывательного сообщества, пишет Ura.ru.

