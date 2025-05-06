«Оружие геноцида»: Губернатор Филимонов предложил запретить вейпы

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал запретить продажу вейпов, курительных смесей, аромаингаляторов и никотинсодержащей продукции, глава субъекта намерен бороться с продажей таких товаров в регионе. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Это, так же как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — указал Филимонов.

Как отметил губернатор, у субъектов РФ нет прав на регулирование продажи вейпов, поэтому местные власти намерены проверять магазины «на наличие состава нарушений». В то же время Филимонов заявил о намерении продолжить добиваться передачи регионам полномочий, касающихся ограничения времени, условий и мест торговли табачной продукцией и вейпами, в том числе по введению полного запрета на их продажу.

Ранее Георгий Филимонов заявил, что владельцы алкомаркетов содействуют алкогольному терроризму и демографическому упадку, пишет Ura.ru.

