В Курской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.
Противник накануне вечером ударил по мирным жителям в селе Тяжино.
«У 60-летней женщины осколочные ранения ноги. У 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии», - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Пострадавшие находятся в Курской областной больнице.
Между тем в курском поселке Глушково объявили временную эвакуацию жителей в связи с обострением ситуации в населенном пункте, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru