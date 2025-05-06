В Курской области два человека пострадали при атаке дронов ВСУ

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Противник накануне вечером ударил по мирным жителям в селе Тяжино.

«У 60-летней женщины осколочные ранения ноги. У 59-летнего мужчины осколочные ранения, множественные рвано-ушибленные раны, термический ожог. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии», - написал Хинштейн в Telegram-канале.

Пострадавшие находятся в Курской областной больнице.

Между тем в курском поселке Глушково объявили временную эвакуацию жителей в связи с обострением ситуации в населенном пункте, пишет Ura.ru.

