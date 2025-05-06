Wildberries запустит доставку товаров из ОАЭ
Объединенная компания Wildberries и Russ запустит продажу товаров от продавцов из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в сообщении организации.
Продажи начнутся в мае. Компания будет сотрудничать с продавцами, предлагающими «интересный для российской аудитории ассортимент» и «оперативный доступ к последним новинкам».
«Прежде всего, это смартфоны и другая потребительская электроника по привлекательным ценам», - указали в Wildberries и Russ.
Срок доставки товаров составит от шести дней. По мере развития поставок компания расширит ассортимент и сократит сроки доставки.
Ранее СМИ сообщили, что Wildberries запустит в Белоруссии пилотный проект по предоставлению услуг такси, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru