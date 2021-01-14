Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычного населения
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверить соблюдение телеканалом NewsOne законодательных норм о разжигании розни, сообщает РИА Новости.
Вопросы у регулятора возникли после эфира передачи «Эпицентр украинской политики», в которой заслуженный журналист Украины, телеведущий и аналитик Вячеслав Пиховшек заявил о «необходимости защиты русскоязычного населения Украины, а также той часть населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка».
В Нацсовете утверждают, что высказывания Пиховшека имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни. При этом ни ведущая, ни другие работники канала никак не отреагировали на субъективное мнение гостя и не озвучили альтернативное мнение по этому вопросу.
Регулятор отметил, что передача «Эпицентр украинской политики» является «информационно-аналитической», что предусматривает повышенное внимание к соблюдению стандартов. Поэтому Нацсовет намерен обратиться в комиссию по журналистской этике и к языковому омбудсмену с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче профессиональных этических стандартов.
Ранее Верховный суд Украины постановил, что президент Владимир Зеленский на посту президента должен общаться на украинском, а не русском языке.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 763 / сут.
Умерли
63 940+570 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 956 / сут.
- Греф призвал внедрить в образование предмет «принятие решений»
- Курс евро упал ниже 90 рублей
- Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычного населения
- ЕАЭС просят признать «Яндекс» и Mail.ru нарушителями конкуренции
- Армия Белоруссии готовится взять на вооружение российские С-400
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru