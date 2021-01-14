Украинский телеканал проверят из-за высказываний о защите русскоязычного населения

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверить соблюдение телеканалом NewsOne законодательных норм о разжигании розни, сообщает РИА Новости.

Вопросы у регулятора возникли после эфира передачи «Эпицентр украинской политики», в которой заслуженный журналист Украины, телеведущий и аналитик Вячеслав Пиховшек заявил о «необходимости защиты русскоязычного населения Украины, а также той часть населения страны, которая считает себя принадлежащей к украинской нации и является носителем государственного языка».

В Нацсовете утверждают, что высказывания Пиховшека имеют признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни. При этом ни ведущая, ни другие работники канала никак не отреагировали на субъективное мнение гостя и не озвучили альтернативное мнение по этому вопросу.

Регулятор отметил, что передача «Эпицентр украинской политики» является «информационно-аналитической», что предусматривает повышенное внимание к соблюдению стандартов. Поэтому Нацсовет намерен обратиться в комиссию по журналистской этике и к языковому омбудсмену с просьбой предоставить выводы относительно соблюдения в передаче профессиональных этических стандартов.

Ранее Верховный суд Украины постановил, что президент Владимир Зеленский на посту президента должен общаться на украинском, а не русском языке.

