Снятся ли «интернет-карликам» Кибервойска ЕС?
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко прокомментировал НСН создание Кибернетических сил Евросоюза.
В Евросоюзе появились Кибернетические силы быстрого реагирования. Меморандум об их создании подписали шесть стран - Эстония, Литва, Польша, Хорватия, Румыния и Нидерланды. Лидер будет меняться по принципу ротации. Сейчас объединение возглавила Литва, сообщило министерство обороны этой республики. Еще семь стран ЕС присоединились к инициативе в статусе наблюдателей — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН отметил неизбежность подобных объединений по примеру Интерпола для борьбы с интернет-угрозами. Однако, по его словам, эффективность зависит от глобальных усилий:
«Есть несколько крупных игроков в мире – США, Россия и Китай – без участия которых, все попытки объединиться и как-то решать вопрос с безопасностью в интернете в планетарном масштабе малореалистичны. Страны, которые объявили о создании Кибернетических сил ЕС, можно назвать интернет-карликами.
Страны, которые объявили о создании Кибернетических сил ЕС, можно назвать интернет-карликами.
Понятно, они обеспокоены, также как и мы, только у нас есть ресурсы, чтобы хоть как-то обеспечивать свою безопасность, а на их территории вообще нет ничего для обеспечения кибербезопаснтости своих государственных органов и других ресурсов.
Главное, что на виртуальной территории без единой позиции всех игроков безопасности не обеспечить. Мы, например, регулярно предлагаем США каким-то образом сотрудничать, они отказываются. Пока мы втроем не договоримся глобально, все эти истории только сигнализируют, что вопрос актуальный, но эффективность от них пока не самая высокая», - отметил собеседник НСН.
Герман Клименко также не ожидает серьёзных агрессивных действий в киберпространстве со стороны нового объединения в адрес России:
«Интернет так устроен, что, если вдруг им захочется атаковать Россию, при наличии квалифицированных специалистов, наверное, они могут это сделать. Однако в целом, проблема безопасности гораздо важнее нападения на кого-то.
Проблема безопасности гораздо важнее нападения на кого-то.
Мы живём в достаточно агрессивной среде и видим, как со стороны идут вирусы-шифровальщики, проводятся атаки на государственные учреждения. Всё это достаточно серьёзно, чтобы не заниматься идиотизмом, мелкими государственными пакостями, а объединить усилия для противостояния угрозам».
Меморандум о создании сил быстрого реагирования на кибернетические атаки ЕС предусматривает работу международной группы гражданских и военных специалистов. Они будут отслеживать киберпространство и оперативно реагировать на кибератаки, проводить расследования и ликвидировать последствия возможных инцидентов.
Проект по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества. Они осуществляют обмен информацией, кадрами, научными достижениями, выстраивают механизмы оказания взаимной помощи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News