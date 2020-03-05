Снятся ли «интернет-карликам» Кибервойска ЕС?

В Евросоюзе появились Кибернетические силы быстрого реагирования. Меморандум об их создании подписали шесть стран - Эстония, Литва, Польша, Хорватия, Румыния и Нидерланды. Лидер будет меняться по принципу ротации. Сейчас объединение возглавила Литва, сообщило министерство обороны этой республики. Еще семь стран ЕС присоединились к инициативе в статусе наблюдателей — Бельгия, Греция, Испания, Италия, Франция, Словения и Финляндия.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН отметил неизбежность подобных объединений по примеру Интерпола для борьбы с интернет-угрозами. Однако, по его словам, эффективность зависит от глобальных усилий:

«Есть несколько крупных игроков в мире – США, Россия и Китай – без участия которых, все попытки объединиться и как-то решать вопрос с безопасностью в интернете в планетарном масштабе малореалистичны. Страны, которые объявили о создании Кибернетических сил ЕС, можно назвать интернет-карликами.