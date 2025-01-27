СМИ: Живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю
Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, согласно которому живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена движения.
«ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33», - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник, 27 января, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что страна получила от ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время «очистить» территорию. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заявил, что предложение Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД заявил протест послу Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
- Массовая забастовка рабочих началась в Финляндии
- Причиной крушения частного вертолета в Подмосковье стало закончившееся топливо
- СМИ: Живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю
- Россиян предупредили о подорожании шоколада до 25%
- СМИ: Уволенный из сборной Казахстана Черчесов получит 500 тысяч евро
- Минпросвещения: Не менее 30% выпускников колледжей решают поступать в вуз
- «АвтоВАЗ» впервые выпустил серийные авто с шестиступенчатой механической коробкой передач
- В рядах ЦАХАЛ в Газе погибли девять россиян
- В России отзывают более 300 автомобилей Tank
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru