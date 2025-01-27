СМИ: Живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, согласно которому живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена движения.

«ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33», - говорится в сообщении.

МИД РФ обсуждает с ХАМАС освобождение из плена Труфанова и Харкина

В ночь на понедельник, 27 января, канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщала, что страна получила от ХАМАС список живых и погибших заложников, которых должны вернуть из сектора Газа в рамках первого этапа сделки о перемирии.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Египет и Иорданию принять большую часть населения Газы, заявив, что настало время «очистить» территорию. Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН заявил, что предложение Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильХамас

Горячие новости

Все новости

партнеры