СМИ: Живы 25 из 33 заложников, которых передаст ХАМАС Израилю

Палестинское движение ХАМАС передало Израилю через посредников список выживших заложников, согласно которому живы 25 человек из 33, которых предполагается освободить в рамках первого этапа сделки. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена движения.

«ХАМАС передало посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33», - говорится в сообщении.