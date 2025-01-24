МИД РФ обсуждает с ХАМАС освобождение из плена Труфанова и Харкина
Москва заинтересована в приоритетном освобождении удерживаемых в секторе Газа гражданина РФ Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве отметили, что об этом в ходе телефонного разговора с заместителем председателя политбюро движения ХАМАС Мусой Абу Марзуком заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
«Также была подтверждена неизменная готовность России способствовать усилиям по достижению палестинского национального согласия на политической платформе ООН», - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обратили особое внимание на необходимость чёткого выполнения соглашения о прекращении огня и оказания гуманитарной помощи населению палестинского анклава.
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что россиянина Александра Труфанова, который также имеет гражданство Израиля, могут освободить и вернуть на родину в течение нескольких недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru