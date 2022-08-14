СМИ: Зеленский проявляет свою истинную природу
Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку стран Запада, американских звезд и прессы, потому что все больше раскрывает «свою истинную природу», пишет Newsweek.
Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Стив Кортес отмечает, что тон публикаций на Западе об украинском лидере изменился из-за появления материалов о противоречиях между Украиной и Соединенными Штатами.
«Внезапно даже западное крыло [Белого дома] начинает признавать бесполезность безоговорочной поддержки Зеленского. По-видимому, есть пределы даже для вашингтонской военной машины», — отмечается в статье.
Главные претензии в США к Зеленскому связаны с коррупцией на Украине, запретом оппозиционных СМИ и партий. В Вашингтоне недоумевают из-за противоречивый действий украинского президента, который снимается в фотосессии журнала Vogue, рассказывая при этом о проблемах страны из-за российской военной спецоперации.
«Зеленский — коррумпированный автократ. Их [России и Украины] противостояние не затрагивает жизненно важных национальных интересов США. Вмешательство [президента США Джо] Байдена вредит Америке и ухудшает положение украинского народа <…>. Америка должна настаивать на диалоге, переговорах и деэскалации. Если стороны откажутся, то настало время для реализма и сдержанности со стороны США, потому что это просто не наша борьба, а Зеленский уж точно не наш боец», — отмечается в материале.
Ранее экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил Russia Today, что глава Соединенных Штатов Джо Байден может повлиять на президента Украины Владимира Зеленского.
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