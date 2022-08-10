Пушков: Байден может остановить обстрелы Запорожской АЭС звонком Зеленскому
Президент США Джо Байден может остановить обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинских войск, поговорив с президентом Украины Владимиром Зеленским, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Байден действительно может снять опасность попадания ракеты ВСУ в атомный реактор Запорожской АЭС. Но Байден не звонит, играет с огнем», — указал Пушков.
Как отметил сенатор, обстрелы Запорожской АЭС грозят катастрофой, которая затронет соседние государства, сообщает телеканал «360». Однако европейские лидеры проявляют «поразительную безответственность» и равнодушны к «потенциальному новому Чернобылю», пишет «Свободная пресса».
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