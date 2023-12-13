СМИ: Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победить без американской помощи

Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с американским коллегой Джо Байденом которая прошла в Белом доме, не смог ответить на вопрос представителей СМИ о способности Киева победить в конфликте с Россией без новой помощи со стороны США, сообщает Bloomberg.

Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн

Одна из журналисток спросила, сможет ли он победить в конфликте против России «без большей помощи США». Зеленский лишь слегка пожал плечами.

Байден при этом сообщил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду. Также президент США призвал Конгресс утвердить запрос на финансирование, в том числе, Киева, до ухода на рождественские и новогодние каникулы.

При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал «практически невозможным» одобрение дополнительных ассигнований на военную помощь Украине до каникул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДжо БайденСШАУкраинаВладимир Зеленский

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