СМИ: Зеленский не смог ответить на вопрос о шансах победить без американской помощи

Одна из журналисток спросила, сможет ли он победить в конфликте против России «без большей помощи США». Зеленский лишь слегка пожал плечами.

Байден при этом сообщил, что не хочет, чтобы Зеленский терял надежду. Также президент США призвал Конгресс утвердить запрос на финансирование, в том числе, Киева, до ухода на рождественские и новогодние каникулы.

При этом лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал «практически невозможным» одобрение дополнительных ассигнований на военную помощь Украине до каникул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

