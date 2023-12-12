Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн

Байден на встрече с Зеленским заявил, что не хочет, чтобы Украина теряла надежду.

Представитель Белого дома в интервью телеканалу CNN сообщил, что у США остались финансы на помощь Украине до конца года. Он пообещал «упорно работать» над выделением дополнительных средств.

Администрация США запросила у Конгресса дополнительно $60 миллиардов на помощь Украине. Парламентарии поставили одобрение ассигнований в зависимость от ужесточения миграционной политики на южной границе США, передает «Радиоточка НСН».

