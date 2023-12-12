Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн
Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 миллионов.
Байден на встрече с Зеленским заявил, что не хочет, чтобы Украина теряла надежду.
Представитель Белого дома в интервью телеканалу CNN сообщил, что у США остались финансы на помощь Украине до конца года. Он пообещал «упорно работать» над выделением дополнительных средств.
Администрация США запросила у Конгресса дополнительно $60 миллиардов на помощь Украине. Парламентарии поставили одобрение ассигнований в зависимость от ужесточения миграционной политики на южной границе США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки возобновят с 14 декабря
- В Сети появилась петиция с просьбой к Пугачевой записать новогоднее обращение
- Байден одобрил выделение Украине пакета военной помощи на $200 млн
- СМИ: израильские военные начали затапливать туннели ХАМАС в Газе
- Вышел новый трейлер сиквела «Дюны» Дени Вильнева
- Назарбаев заявил, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе
- «Не качеством, а количеством»: На Украине объяснили провал мобилизации
- Мужчина с ножом ранил двух человек в баре на востоке Москвы
- Глава Минобороны Украины опроверг заявления об отставке Залужного
- Песню из «Слова пацана» изменили под стиль Цоя с помощью нейросети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru