Лидер республиканцев в Сенате усомнился в одобрении помощи Киеву до Рождества

Политик напомнил, что решение о дополнительной помощи Киеву зависит от ситуации на южной границе США, где наблюдается наплыв мигрантов.

«Безопасность границ касается и нас, поэтому мы так много внимания уделяем этой теме в последние несколько дней», - приводит слова Макконнелла ТАСС.

В октябре Белый дом направил в Конгресс запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере $60 миллиардов на помощь Украине.

Президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву пакета военной помощи на $200 миллионов. В Белом доме предупредили, что у США остались финансы для поддержки Украины до конца года, передает «Радиоточка НСН».

