Лидер республиканцев в Сенате усомнился в одобрении помощи Киеву до Рождества
Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл назвал «практически невозможным» одобрение дополнительных ассигнований на военную помощь Украине до католического Рождества.
Политик напомнил, что решение о дополнительной помощи Киеву зависит от ситуации на южной границе США, где наблюдается наплыв мигрантов.
«Безопасность границ касается и нас, поэтому мы так много внимания уделяем этой теме в последние несколько дней», - приводит слова Макконнелла ТАСС.
В октябре Белый дом направил в Конгресс запрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере $60 миллиардов на помощь Украине.
Президент США Джо Байден одобрил выделение Киеву пакета военной помощи на $200 миллионов. В Белом доме предупредили, что у США остались финансы для поддержки Украины до конца года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru