СМИ: заявление генерала Милли об Украине бросило вызов США

Заявление главы Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли о возможности переговоров Москвы и Киева бросает вызов официальному взгляду Вашингтона, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, в Соединенных Штатах есть риск «идеального военно-гражданского шторма». Отмечается, что Милли опытный политик, который обладает «уникально широким влиянием». При этом тенденция перехода отставных американских офицеров в высшие эшелоны правительства станет причиной того, что во власти окажется больше людей, несогласных с позицией Белого дома.

Ранее Милли заявил, что украинским войскам не удастся выбить российскую армию со своей территории. По его словам, конфликт между Россией и Украиной может решиться зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: www.jcs.mil
ТЕГИ:УкраинаСША
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