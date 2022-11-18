СМИ: заявление генерала Милли об Украине бросило вызов США

По данным издания, в Соединенных Штатах есть риск «идеального военно-гражданского шторма». Отмечается, что Милли опытный политик, который обладает «уникально широким влиянием». При этом тенденция перехода отставных американских офицеров в высшие эшелоны правительства станет причиной того, что во власти окажется больше людей, несогласных с позицией Белого дома.

Ранее Милли заявил, что украинским войскам не удастся выбить российскую армию со своей территории. По его словам, конфликт между Россией и Украиной может решиться зимой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

