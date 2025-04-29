«Бог накажет»: Малышева осудила тех, кто не помогает упавшим в обморок
Телеведущая Елена Малышева осудила тех, кто не оказывает первую помощь упавшим в обморок людям. Об этом она заявила в программе «Жить здорово!» на Первом канале.
Один из гостей спросил у Малышевой, должен ли человек, который стал свидетелем обморока, пытаться помочь пострадавшему. Телеведущая подчеркнула, что в такой ситуации необходимо «начать действовать, если вы человек».
«А если вы наблюдаете за тем, как на ваших глазах умирают, тогда Бог вас накажет», — указала Малышева.
Ведущая добавила, что уметь оказывать первую помощь должен каждый человек.
Ранее Елена Малышева попросила Госдуму вернуть в РФ практику йодирования соли, так как у многих жителей страны наблюдается дефицит йода, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru