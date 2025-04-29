«Автостат»: В РФ числится 500 тысяч нераспроданных новых автомобилей

Он отметил, что за три месяца было продано 247 тысяч, а ввезено и произведено 256 тысяч. Таким образом, «как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась».

При этом Целиков уточнил, что 300–350 — это китайские бренды, а 150-200 – российские, белорусские, псевдороссийские и псевдокорейские.

Ранее в «Автостате» сообщили, что по итогу 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России не превысят 1,5 миллиона штук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

