«Автостат»: В РФ числится 500 тысяч нераспроданных новых автомобилей
По итогам конца первого квартала 2025 года на складах автодилеров в России числилось около 500 тысяч новых легковых автомобилей, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что за три месяца было продано 247 тысяч, а ввезено и произведено 256 тысяч. Таким образом, «как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась».
При этом Целиков уточнил, что 300–350 — это китайские бренды, а 150-200 – российские, белорусские, псевдороссийские и псевдокорейские.
Ранее в «Автостате» сообщили, что по итогу 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России не превысят 1,5 миллиона штук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru