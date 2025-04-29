В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой

Трагедия произошла в понедельник, в Сулакском каньоне: прогулочный катер с восемью туристами на борту врезался в скалу. В результате катер перевернулся и все оказались в воде. Туристка из Ярославской области погибла.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

