В Дагестане задержали водителя катера, столкнувшегося со скалой
В Дагестане правоохранители задержали водителя прогулочного катера, во время ЧП с которым погибла туристка, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко.
Она уточнила, что водитель задержан и скоро ему изберут меру пресечения.
Трагедия произошла в понедельник, в Сулакском каньоне: прогулочный катер с восемью туристами на борту врезался в скалу. В результате катер перевернулся и все оказались в воде. Туристка из Ярославской области погибла.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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