Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель
29 апреля 202511:20
Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 16 апреля опустилась ниже $65.
В ходе торгов подешевели июльские фьючерсы на североморское сырье. На 10:38 мск цена барреля нефти Brent упала до $64,93. Позже сырье замедлило снижение, к 10:53 оно укрепилось до $64,95.
При этом июньский фьючерс на нефть марки WTI на бирже подешевел до $61,21 за баррель.
Между тем банк России понизил прогноз цены барреля отечественной нефти для налогообложения с $65 до $60, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru