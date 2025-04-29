Цена нефти Brent опустилась ниже $65 за баррель

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE впервые с 16 апреля опустилась ниже $65.

В ходе торгов подешевели июльские фьючерсы на североморское сырье. На 10:38 мск цена барреля нефти Brent упала до $64,93. Позже сырье замедлило снижение, к 10:53 оно укрепилось до $64,95.

При этом июньский фьючерс на нефть марки WTI на бирже подешевел до $61,21 за баррель.

Между тем банк России понизил прогноз цены барреля отечественной нефти для налогообложения с $65 до $60, пишет RT.

